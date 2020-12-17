17 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
17 Aralık 2020 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 beIN Teknik
01:00 Gamer
01:00 Süper Lig
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:45 Özel Röportaj
02:00 1. Lig
02:00 Maç Saati
03:45 Maç Saati
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
04:30 beIN Manşet
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 Özel Röportaj
06:15 Maç Saati
08:00 beIN Manşet
08:00 Maç Saati
09:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Süper Lig Kısa Özet
09:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
09:45 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
11:30 Özel Röportaj
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
12:00 Taraftar
12:00 1. Lig
12:00 Süper Lig
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
13:00 Futbolun Şehirleri
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:00 Maç Saati
14:00 Özel Röportaj
14:00 beIN Teknik
14:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri
14:45 Süper Lig Maç Özetleri
15:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
15:30 Özel Röportaj
15:30 Maç Başlıyor
15:45 Süper Lig Kısa Özet
15:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
16:00 beIN Teknik
16:00 Taraftar
16:00 MKE Ankaragücü - A. Hatayspor
16:15 UEFA Şampiyonlar Ligi
16:45 Devre Arası
17:00 MKE Ankaragücü - A. Hatayspor
17:00 beIN Teknik
17:00 beIN Manşet
18:00 Serie A Full Impact
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Maç Sonu
18:30 beIN Teknik
18:30 Ligue 1 Show
19:00 This is Paris
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:30 Özel Röportaj
19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
20:00 beIN Manşet
20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
20:30 This is Paris
21:00 beIN Manşet
21:00 beIN Teknik
21:00 Gamer
21:45 Özel Röportaj
22:00 Futbolun Şehirleri
22:00 Taraftar
23:00 Futbolun Şehirleri
23:00 Taraftar
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com