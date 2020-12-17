17 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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17 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

17.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 17.12.2020 06:46
17 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

17 Aralık 2020 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 beIN Teknik

01:00 Gamer

01:00 Süper Lig

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:45 Özel Röportaj

02:00 1. Lig

02:00 Maç Saati

03:45 Maç Saati

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

04:30 beIN Manşet

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:30 Özel Röportaj

06:15 Maç Saati

08:00 beIN Manşet

08:00 Maç Saati

09:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Süper Lig Kısa Özet

09:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

09:45 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

11:30 Özel Röportaj

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

12:00 Taraftar

12:00 1. Lig

12:00 Süper Lig

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

13:00 Futbolun Şehirleri

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:00 Maç Saati

14:00 Özel Röportaj

14:00 beIN Teknik

14:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri

14:45 Süper Lig Maç Özetleri

15:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

15:30 Özel Röportaj

15:30 Maç Başlıyor

15:45 Süper Lig Kısa Özet

15:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

16:00 beIN Teknik

16:00 Taraftar

16:00 MKE Ankaragücü - A. Hatayspor

16:15 UEFA Şampiyonlar Ligi

16:45 Devre Arası

17:00 MKE Ankaragücü - A. Hatayspor

17:00 beIN Teknik

17:00 beIN Manşet

18:00 Serie A Full Impact

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Maç Sonu

18:30 beIN Teknik

18:30 Ligue 1 Show

19:00 This is Paris

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:30 Özel Röportaj

19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

20:00 beIN Manşet

20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

20:30 This is Paris

21:00 beIN Manşet

21:00 beIN Teknik

21:00 Gamer

21:45 Özel Röportaj

22:00 Futbolun Şehirleri

22:00 Taraftar

23:00 Futbolun Şehirleri

23:00 Taraftar

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

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