17 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Çember: 13. Adım 00:30 Oblivion 02:30 Kaçak Gelinler 04:30 Aramızda Kalsın 04:30 Türk Müziği 05:30 Aramızda Kalsın 07:00 İki Aile 07:30 Ayı Paddington 09:30 Kaçak Gelinler 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 12:00 Tülin Şahin ile Moda 13:00 Aşk Masalı 13:15 Aramızda Kalsın 15:45 En Güzel Bölüm 16:00 Aramızda Kalsın 16:00 Kara Sevda 18:45 Star Haber 20:00 Oblivion 20:00 American Ultra 21:45 American Ultra 22:30 Bir Demet Tiyatro 23:45 Güvercin Kaynak: InterSinema.com