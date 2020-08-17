17 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı
17 Ağustos 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Çember: 13. Adım
00:30 Oblivion
02:30 Kaçak Gelinler
04:30 Aramızda Kalsın
04:30 Türk Müziği
05:30 Aramızda Kalsın
07:00 İki Aile
07:30 Ayı Paddington
09:30 Kaçak Gelinler
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Aşk Masalı
13:15 Aramızda Kalsın
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:45 Star Haber
20:00 Oblivion
20:00 American Ultra
21:45 American Ultra
22:30 Bir Demet Tiyatro
23:45 Güvercin
Kaynak: InterSinema.com