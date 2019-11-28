17-25 Aralık soruşturmalarından kalan tek dava da beraat ile sonuçlandı
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17-25 Aralık soruşturmalarından kalan tek dava da beraat ile sonuçlandı

Dönemin Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in kardeşi Sebahattin Demir de dahil olmak üzere Anıtlar Kurulu görevlileri, mimarlar ve çeşitli firma sahiplerinin yargılandığı, 21 sanıklı davada mahkeme sanıkların beraatine hükmetti.

28.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:26
17-25 Aralık soruşturmalarından kalan tek dava da beraat ile sonuçlandı

17-25 soruşturmalarına ilişkin kalan tek dava da beraat ile sonuçlandı ve kapatıldı.


Dönemin Fatih Belediye Başkanı 'in kardeşi de dahil olmak üzere Anıtlar Kurulu görevlileri, mimarlar ve çeşitli firma sahiplerinin yargılandığı, 21 sanıklı davada mahkeme sanıkların beraatine hükmetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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