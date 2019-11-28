17-25 Aralık soruşturmalarından kalan tek dava da beraat ile sonuçlandı

28.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:26

17-25 Aralık soruşturmalarına ilişkin kalan tek dava da beraat ile sonuçlandı ve kapatıldı.



Dönemin Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in kardeşi Sebahattin Demir de dahil olmak üzere Anıtlar Kurulu görevlileri, mimarlar ve çeşitli firma sahiplerinin yargılandığı, 21 sanıklı davada mahkeme sanıkların beraatine hükmetti. Euronews.com'da Görüntüle