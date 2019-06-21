Trafikte 167 promil alkollü yakalanan Ayşe Hatun Önal, hapis cezasına itiraz etti

Ayşe Hatun Önal, 2017 yılında 167 promil alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulup 867 lira para cezasına çarptırılmıştı. 100 promilin üstünde alkollü yakalanan vetrafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Önal'ın hapsi istenmişti. Ayşe Hatun, cezaya itiraz ederek, "Alkollü kullandım, pişmanım" diyerek pişmanlığını dile getirdi.

"HAPİS CEZASININ İNDİRİLMESİNİ İSTİYORUM"

Eski manken ve şarkıcı Önal tekrar mahkemeye başvurarak şunları söyledi: "Etkin pişmanlık hükümleri uygulanmamıştır. Daha önce alkolle ilgili bir ceza almadım. Sağlıklı ve ideal bir hayat sürüyorum. Beraat çıkmayacaksa, hapis cezasının indirilmesini istiyorum." dedi.