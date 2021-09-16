16 yıl önceki halini paylaşan Mabel Matiz, takipçilerini şoke etti
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Fakültesi'nde öğrenciyken çekilen bir fotoğrafını yayınladı. Matiz'in eski halini gören takipçileri, 36 yaşındaki şarkıcının hiç değişmemesine şaşırdı.
Mabel Matiz, 2005 yılında öğrencilik zamanlarında kaldığı Edirnekapı Öğrenci Yurdu'nda çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
HİÇ DEĞİŞMEMİŞ
Matiz, gönderisine, "Fotoğrafta kendi şarkılarını henüz yazmaya başlamış bir Mabel, yurt bahçesinde kankalarına çalıp, söylüyor…" notunu düştü. Mabel Matiz'in bazı takipçileri ünlü şarkıcının hiç değişmediği yorumunu yaptı.
İşte Mabel Matiz'in üniversite yıllarındaki hali;
Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi?— Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021
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