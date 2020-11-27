16 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

16 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

27.11.2020 22:49 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:58
16 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

BODRUM'da, 16 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

BODRUM'da, 16 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. 

Kaza, saat 17.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi Gökçebel mevkisinde meydana geldi. Ozan U. yönetimindeki 20 ACE 127 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolnü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Kazada, sürücü Ozan U. ve yanındaki İklim İzci (16) ile Burçak Ç. (15) yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Özel hastanede tedaviye alınan İklim İzci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise durumunun ağır olduğu bildirildi.Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. İklim İzci'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

 

Bunlar da ilginizi çekebilir

Dünyanın umut bağladığı korona aşısından kötü haber! Eleştiriler üzerine harekete geçildi
Dünyanın umut bağladığı korona aşısından kötü haber! Eleştiriler üzerine harekete geçildi
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf

16 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

İlgili Haberler

Misafirliğe giden ailenin içinde bulunduğu otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Misafirliğe giden ailenin içinde bulunduğu otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Kısıtlamada paket servise çıkan otomobil takla attı 3 yaralı
Kısıtlamada paket servise çıkan otomobil takla attı 3 yaralı
Kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Bülent Arınç Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Eser Yenenler Ariana Grande
Spor Falcao Orhun Ene Erol Bulut Ozan Tufan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Kasım Adana Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 16 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 23:41:44. #1.14#
title