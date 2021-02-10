16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçakladı
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16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçakladı

10.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:46
16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçakladı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Oktay U., sokak ortasında tartıştığı kızı H.U.'yu (16) boğazından bıçakladı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Oktay U., sokak ortasında tartıştığı kızı H.U.'yu (16) boğazından bıçakladı. Tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekibinin müdahale ettiği olayın ardından hastaneye kaldırılan H.U. ameliyata alındı.

Olay, öğle saatlerinde İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Oktay U. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı H.U.'yu bıçakla boğazından yaraladı. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekipleri hemen olaya müdahale etti. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı. Oktay U. çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Boğazından aldığı bıçak darbesiyle kan içinde kalan H.U. ise çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan H.U., ameliyata alındı. 

Emniyete götürülen Oktay U.'nun sorgusunun sürdüğü bildirildi.


- Afyonkarahisar
16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçakladı
16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçakladı
16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçakladı
16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet DAĞLI

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