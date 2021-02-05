16 yaşındaki kız arkadaşıyla evlenmek istedi, ailesi izin vermeyince evlerini bastı

Komşusunun 15 yaşındaki kızı N.M.'ye aşık olan Kadir A., babası Şükrü (47) ve annesi Sıdak A.'ya (45) aileye gidip kızı istemelerini söyledi.

YAŞI KÜÇÜK DİYE İZİN VERMEMİŞLER

Bunun üzerine anne ve baba N.M.'nin evine giderek, annesi Emine ve babası Mehmet M.'den kızı istedi. Ancak aile "kızlarının yaşının küçük olduğunu ve okuduğunu" söyleyerek aileyi reddetti. A. ailesi, "Düğün hemen olmaz, okulunu bitirir öyle evlenirler" dedi. Ancak M. ailesi bunun uygun olmayacağını söyledi. A. ailesi ikinci kez reddedilince iki aile arasında tartışma çıktı.

KAÇIRMAK İSTEDİLER

Tartışmaya diğer aile bireyleri de karışınca kavga çıktı. Kavga mahalle sakinlerinin araya girmesiyle önlendi. Ancak ertesi gün damat adayı Kadir A., tekrar kızın evine gelerek N.M.'yi zorla almak istedi. Bunun üzerine iki aile arasında silahlı sopalı kavga çıktı. Çıkan kavgada Ayhan Y. (39), Ali Y. (52), Hüsne Y. (73), Mehmet Y. (32), Hasan Ali K. (24), Zübeyde K. (34) ve kızın annesi Emine M. (41) yaralandı. Kavga polisin olay yerine gelmesiyle biterken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

9 GÖZALTI

Olayla ilgili araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgada silah kullandığı öne sürülen Yusuf (33), Hakan (29) ile tedavisinin ardından Ayhan Y.'yi (39), karşı gruptan da Hamdullah (32), Kadir (25), Şükrü (47), Mehmet (19), Sıdık A. (45) ile Ahmet E'yi (19) adreslerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 2 pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anıl ATAR