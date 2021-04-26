Görenlerin dünyası başına yıkıldı! 16 yaşındaki İsa, evin balkonunda kendisini astı
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Görenlerin dünyası başına yıkıldı! 16 yaşındaki İsa, evin balkonunda kendisini astı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te ailesiyle yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 16 yaşındaki İsa K., evinin balkonunda kendisini iple korkuluklara asarak yaşamına son verdi.

Dün gece Oğuzeli ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan, okulu bırakıp tesisatçılık yapmaya başlayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İsa K.nevin balkon korkuluklarına kendisini iple astı.

KOMŞULAR HABER VERDİ

İsa K.'yi iple asılı hareketsiz halde gören komşularının ihbarı üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde İsa K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İsa K.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Görenlerin dünyası başına yıkıldı! 16 yaşındaki İsa, evin balkonunda kendisini astı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ

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