16 yaşındaki İklim'in öldüğü kaza, kameralara yansıdı
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16 yaşındaki İklim'in öldüğü kaza, kameralara yansıdı

28.11.2020 16:42 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:46
16 yaşındaki İklim'in öldüğü kaza, kameralara yansıdı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 16 yaşındaki İklim İzci'nin ölümüne neden olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 16 yaşındaki İklim İzci'nin ölümüne neden olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İzci'yle aynı yaştaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarpıp, takla attığı anlar yer alıyor.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Yalıkavak Mahallesi Gökçebel mevkisinde meydana geldi. Ozan U. yönetimindeki 20 ACE 127 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü Ozan U. ile beraberinde bulunan İklim İzci (16) ve Burçak Ç. (15) yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Özel hastanede tedaviye alınan İklim İzci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan diğer yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

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Polisin soruşturma başlattığı kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde Yalıkavak yönüne giden otomobilin sürücüsü, önündeki otomobili solladıktan sonra, sol şeritte giden bir motosikleti geçmek için direksiyonu sağa kırıyor. Ancak kontrolden çıkan otomobil, sol şeride geçip, motosikletin hemen önünde refüje çarparak, takla atıyor. 

16 yaşındaki İklim'in öldüğü kaza, kameralara yansıdı
16 yaşındaki İklim'in öldüğü kaza, kameralara yansıdı
16 yaşındaki İklim'in öldüğü kaza, kameralara yansıdı
16 yaşındaki İklim'in öldüğü kaza, kameralara yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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