16 yaşındaki gencin dertlerini dinleyen Akşener duygulandı: Hepimizi utandırdın
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16 yaşındaki gencin dertlerini dinleyen Akşener duygulandı: Hepimizi utandırdın

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika

Yurt genelinde yaptığı esnaf ziyaretlerine devam eden Meral Akşener, Erzurum'da 16 yaşındaki bir gencin dertlerini dinledi. Gencin konuşmasının ardından Akşener, "Öyle şeyler söyledin ki benim yaşımdaki herkesi utandırdın." dedi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı kahvehanede ziyaretinde bir vatandaşın tepkisine maruz kalan ve gergin anlar yaşayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurt genelindeki esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Erzurum gezisi sırasında 16 yaşındaki bir genç ile sohbet eden Akşener, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"BİZ 'DURUM KÖTÜ' DEYİNCE 'ÇIKAR TELEFONU' DİYORLAR"

Akşener'e sorunlarını anlatan ve geçim sıkıntısından dert yanan 16 yaşındaki genç, "Hiçbir genç düzgün bir hayat yaşayamıyor. Biz bir şey alamıyoruz, gezip tozamıyoruz. 'Durum kötü' diyoruz, 'Ya çıkar telefonu' diyorlar. Ne alakası var? Gençler için hiçbir şey yapılmıyor" dedi.

16 yaşındaki gencin dertlerini dinleyen Akşener duygulandı: Hepimizi utandırdın

"HERKESİ UTANDIRDIN"

Babasının çiftçi olduğunu söyleyen genci konuşmasının sonuna kadar dinleyen Akşener, şu cevabı verdi:

"Öyle şeyler söyledin ki benim yaşımdaki herkesi utandırdın. Senin şu anda ıslık çalarak geziyor olman lazımdı. Başka yerlerdeki yaşıtların gibi ıslık çalarak geziyor olman lazımdı."

16 yaşındaki gencin dertlerini dinleyen Akşener duygulandı: Hepimizi utandırdın
16 yaşındaki gencin dertlerini dinleyen Akşener duygulandı: Hepimizi utandırdın
Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar: Yalan konuşuyorsunuz
Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar: Yalan konuşuyorsunuz
Emre İliksiz
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16 yaşındaki gencin dertlerini dinleyen Akşener duygulandı: Hepimizi utandırdın - Haberler
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