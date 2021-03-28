Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi
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Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi

Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA - Haberler | 3. Sayfa
Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi

Gaziantep'te ailesiyle tartıştıktan sonra kendisini odasına kilitleyen ve ardından çenesine dayadığı tüfeği ateşleyen 16 yaşındaki Burak U., hayatını kaybetti.

Gaziantep'te öğleden sonra Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve ailesi ile tartıştığı iddia edilen Burak U., kapıyı üzerine kilitlediği odasında çenesine dayadığı av tüfeğini ateşledi.

Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi

SİLAH SESİYLE AİLESİ ODAYA GİRDİ

Silah sesini duyan ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk kontrolde Burak U.'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ölümü ile ailesini yasa boğan Burak U.'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA

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