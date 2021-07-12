16 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatiline 16 Temmuz Cuma günü dahil olacak mı? 16 Temmuz tatil oldu mu?

Gündemde yer alan konuların başında 16 Temmuz tatil olacak mı sorusu geliyor. Vatandaşlar 16 Temmuz Cuma günü Kurban Bayramı tatiline katılacak mı merak ediyor. Peki, 15 Temmuz ve 16 Temmuz iki gün de tatil olacak mı? Kurban tatiline 16 Temmuz günü de katılacak mı? 16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü resmi tatil olacak mı? 16 Temmuz günü tatil ilan edildi mi? İşte tüm cevaplar...

15 Temmuz Perşembe gününün resmi tatil olmasıyla birlikte 16 Temmuz Cuma tatilden sayılacak mı, Kurban Bayramı tatiline dahil edilecek mi vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, 16 Temmuz tatil olacak mı? 16 Temmuz tatil oldu mu? 16 Temmuz 2021 Kurban Bayramı tatiline dahil edilecek mi? 16 Temmuz tatil mı? 16 Temmuz Cuma 2021 tatil mi? 16 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatiline 16 Temmuz Cuma günü dahil olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Temmuz ile ilgili açıklama yaptı mı?

KURBAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 4 gündür. Kurban Bayramı günleri aşağıdaki gibidir:

Kurban Bayramı Arife Günü : 19 Temmuz 2021 Pazartesi

19 Temmuz 2021 Pazartesi Kurban Bayramı 1. günü : 20 Temmuz 2021 Salı

20 Temmuz 2021 Salı Kurban Bayramı 2. günü : 21 Temmuz 2021 Çarşamba

21 Temmuz 2021 Çarşamba Kurban Bayramı 3. günü : 22 Temmuz 2021 Perşembe

22 Temmuz 2021 Perşembe Kurban Bayramı 4. günü : 23 Temmuz 2021 Cuma

16 TEMMUZ TATİL Mİ?

16 Temmuz tatil olacak mı henüz karar verilmedi.

Normalde 15 Temmuz Perşembe günü tatildir. Eğer 16 Temmuz Cuma günü de tatil ilan edilirse Kurban Bayramı tatili toplamda 11 gün olacak. Bugün yapılacak Kabine Toplantısında Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak netleşecektir.

TATİL SÜRESİ KABİNE TOPLANTISINDA KARAR VERİLECEK!

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan toplantıda Kurban Bayramı tatili süresi ve turizm sezonuna ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bayram tatili için "9-10 günlük bir süre konuşuluyor. Son durumu millete seslenişte açıklayacağım." demişti. Cumhurbaşkanı bu akşam toplantı sonrasında kameraların karşısına geçerek bayram tatilinin kaç gün olacağını paylaşacak.

Konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım."