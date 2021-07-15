16 Temmuz resmi tatil mi? Yarın resmi tatil mi? Son dakika - 16 Temmuz 2021 tatil mi?
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16 Temmuz resmi tatil mi? Yarın resmi tatil mi? Son dakika - 16 Temmuz 2021 tatil mi?

16 Temmuz resmi tatil mi? Yarın resmi tatil mi? Son dakika - 16 Temmuz 2021 tatil mi?
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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün resmi olarak tatil olması ve hafta sonundan itibaren Kurban Bayramı tatiline geçilecek olmasından dolayı birçok kişi 16 Temmuz 2021 tarihinin (Yarın) resmi tatil olup, olmadığı ile ilgili arama yapmakta. 16 Temmuz 2021'in tatil olması durumunda vatandaşlar 11 günlük tatil yapmış olacak. Peki, Yarın resmi tatil mi? 16 Temmuz 2021 resmi tatil mi? 16 Temmuz 2021 tatil mi?

15 Temmuz zaferini anma günü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün resmi tatilin bu yıl Perşembe gününe denk gelmesi ve hafta sonunun ardından Kurban bayramı tatiline girilecek olmasından dolayı vatandaşların en çok merak ettiği konu 16 Temmuz 2021 tarihinin resmi tatil olup, olmadığı oldu. Geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş sırasında 16 Temmuz 2021 tarihinin tatil olup, olmayacağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

16 TEMMUZ 2021 (YARIN) RESMİ TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram tatiline yönelik yaptığı açıklamada, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor" açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamaya göre 16 Temmuz 2021 tarihinde vatandaşlar normal mesailerine devam edecek ve 16 Temmuz resmi tatil olmayacak.

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16 Temmuz resmi tatil mi? Yarın resmi tatil mi? Son dakika - 16 Temmuz 2021 tatil mi? - Haberler
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