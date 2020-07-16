16 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
16 Temmuz 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Newcastle United - Tottenham
01:00 Aktüel Futbol
02:10 Spor Artı
03:00 Spor Artı
03:40 Rusya 2018 FIFA Magazin
04:30 TFF 1. Lig Özetler
05:00 Süper Lig Özetler
05:30 Hedef Süper Lig
05:40 TFF 1. Lig Özetler
06:50 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Aktüel Futbol
07:00 Newcastle United - Tottenham
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:15 La Liga Özetler
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
17:00 Leicester City - Chelsea
17:20 Newcastle United - Manchester City
17:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
19:55 Newcastle United - Tottenham
19:55 Everton - Aston Villa
21:55 Spor Bülteni
22:00 Spor Bülteni
22:15 Southampton - Brighton & Hove Albion
22:20 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
23:00 Spor Artı
Kaynak: InterSinema.com