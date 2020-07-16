16 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı 16 Temmuz 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Newcastle United - Tottenham 01:00 Aktüel Futbol 02:10 Spor Artı 03:00 Spor Artı 03:40 Rusya 2018 FIFA Magazin 04:30 TFF 1. Lig Özetler 05:00 Süper Lig Özetler 05:30 Hedef Süper Lig 05:40 TFF 1. Lig Özetler 06:50 Efsanelerin İzinde 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Aktüel Futbol 07:00 Newcastle United - Tottenham 08:40 Süper Lig Özetler 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Efsanelerin İzinde 11:00 Spor Manşet 12:15 La Liga Özetler 12:55 Spor Kitaplığı 13:00 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 TBMM-TV 17:00 Leicester City - Chelsea 17:20 Newcastle United - Manchester City 17:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 17:55 Takvim Yaprakları 18:00 Spor Merkezi 19:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 19:55 Newcastle United - Tottenham 19:55 Everton - Aston Villa 21:55 Spor Bülteni 22:00 Spor Bülteni 22:15 Southampton - Brighton & Hove Albion 22:20 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 23:00 Spor Artı Kaynak: InterSinema.com