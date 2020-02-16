16 Şubat 2020 Star Yayın Akışı

16.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 16.02.2020 06:45

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Deccal 2

03:20 Deccal 2

05:00 Güzel Köylü

07:30 Çilek Kokusu

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:45 Sefirin Kızı

15:45 Babil

18:45 Star Haber

20:00 Güvercin

Kaynak: InterSinema.com