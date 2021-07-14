16 park güvenlik kameralarıyla donatıldı
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16 park güvenlik kameralarıyla donatıldı

16 park güvenlik kameralarıyla donatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İnegöl Belediyesi, çocuk parklarını güvenlik kameralarıyla donatıyor.

İnegöl Belediyesi, çocuk parklarını güvenlik kameralarıyla donatıyor. Başlatılan çalışma kapsamında bugüne kadar 16 park 53 güvenlik kamerasıyla 7/24 gözetim altına alındı. Son olarak Yeniceköy Mahallesi 430. Sokakta bulunan çocuk oyun alanı 4 güvenlik kamerası ve bir kayıt cihazıyla devreye alındı.

İnegöl Belediyesi'nin "Akıllı Şehir İnegöl" uygulamasının önemli adımlarından birini olan "Güvenli Park Projesi" farklı bölgelerde uygulanmaya devam ediyor. Parkların teknolojik yetkinlik ile donatılmasıyla 7/24 güvenlik kamera sistemleriyle izlenmesi sayesinde vandalizmin önüne geçebilmeyi, çocukların ve ailelerin daha güvenli ortamlarda vakit geçirebilmeleri ve park ile yeşil alanların güvenliğini en üst seviyede tutmayı amaçlayan Güvenli Park Projesi, son olarak Yeniceköy Mahallesi'nde 430. Sokakta bulunan çocuk oyun alanında hayata geçirildi.

Daha önce yapılan uygulamalarla 15 parkta hayat bulan proje, Yeniceköy Mahallesi 430. Sokaktaki parkta yapılan uygulamayla 16'ya yükseldi. 7/24 kamera sistemi ile güvenli hale getirilen parklar, çocuklar için ideal oyun ortamı haline geldi. Yeniceköy Mahallesi 430. Sokakta bulunan yapılan uygulamada sistem 4 güvenlik kamerası ve 1 kayıt cihazı ile devreye alındı. Kayıt cihazı 10 gün süreyle bilgileri saklarken, çalışmanın yaklaşık maliyeti ise 10 bin TL.

Güvenli Park uygulaması kapsamında şu ana kadar toplamda 16 parkta 53 güvenlik kamerası kurulurken, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger bugün beraberindeki meclis üyeleriyle birlikte Yeniceköy Mahallesi 430. Sokakta bulunan parkta incelemelerde bulundu. Çalışmanın mahalle sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulunulurken, İnegöl Belediyesi'nin hedefinin de ilçedeki tüm parkları güvenli hale getirmek olduğu ifade edildi. - BURSA

16 park güvenlik kameralarıyla donatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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