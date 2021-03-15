"16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri" paneli
Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar'ın konuşması Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov'un konuşması Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar'ın konuşması TBMM - 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın 100.
Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar'ın konuşması
Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov'un konuşması
Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar'ın konuşması TBMM - 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri" konulu panelde,Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar birer konuşma yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat