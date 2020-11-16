16 Kasım Masterchef yemekleri! Siron yemeği nedir? Siron tarifi nasıl yapılır?
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16 Kasım Masterchef yemekleri! Siron yemeği nedir? Siron tarifi nasıl yapılır?

16.11.2020 19:48 | Son Güncelleme: 16.11.2020 19:52
16 Kasım Masterchef yemekleri! Siron yemeği nedir? Siron tarifi nasıl yapılır?

Masterchef Türkiye ile yöresel yemeklerin tanıtımı devam ediyor! Peki, siron nasıl yapılır? Siron tavuklu nasıl yapılır? Siron yufkası nasıl yapılır? Siron hangi yörenin yemeği?

Sevilen yarışma MasterChef Türkiye'de bu akşam Karadeniz Bölgesinden nefis yemekler yapıldı. Üçüncü dokunulmazlık oyununda takımlar, birbirinden lezzetli yemekleri yapmak için yarıştı. Bu yemeklerden biri de Gümüşhane'nin meşhur Siron yemeği.Özel bir yufka ile yapılan Siron yemeğinin pratik bir tarifi var. İşte 15 Kasım MasterChef 2020 Siron tarifi, yapılışı için gerekli malzemeler ve püf noktası…

SİRON MALZEMELERİ

3 adet yufka

1 yemek kaşığı tereyağı

150 gram dana kıyma

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Sulandırılmış Sarımsaklı Süzme Yoğurt İçin:

2 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

1,5 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Tereyağlı Sos İçin:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

16 Kasım Masterchef yemekleri! Siron yemeği nedir? Siron tarifi nasıl yapılır?

SİRON NASIL YAPILIR?

Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın.

Yufkayı en ucundan başlayarak yuvarlayın. 3 cm uzunluğunda yufka halkaları kesin.

Yağladığınız yuvarlak borcama yufkaları dik olacak şekilde dizin.

Yufkaları 20 dakika kızarana kadar pişirin.

Bu sırada tereyağını eritip kıymayı kavurun. En son tuz ve karabiberi ekleyin ve ocaktan alın.

Sarımsaklı sulandırılmış yoğurdu hazırlamak için süzme yoğurdu, suyu, tuzu ve rendelenmiş sarımsakları bir kabın içinde iyice karıştırın.

Fırından çıkan yufkaların üzerine sarımsaklı yoğurdu dökün ve tekrar 10 dakika fırınlayın.

Fırından çıkan yufkaların üzerine kıymayı yerleştirin ve erimiş tereyağı dökerek servis edin. İşte bu kadar. Afiyet olsun!

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