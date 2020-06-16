16 Haziran Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 16 Haziran 2020!
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16 Haziran Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 16 Haziran 2020!

16 Haziran Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

16 Haziran Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 16 Haziran 2020!
16.06.2020 09:28 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:31

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 16 Haziran Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Arıza Kesinti

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Ömer Avni Mah,Gümüşsuyu Mah,Cihangir Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.06.2020 08:50

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Kuruçeşme Mah,Bebek Mah,Arnavutköy Mah

Açıklama : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi : 15.06.2020 22:07

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Rumeli Hisarı Mah

Açıklama : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi : 15.06.2020 22:07

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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