16 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı
16 Haziran 2020 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
16.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 16.06.2020 06:46
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Uçuş 7500
00:45 Çok Akustik
01:45 Poyraz Karayel
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Akasya Durağı
04:30 5N 1K
05:00 Akasya Durağı
06:15 Yabancı Damat
07:00 Küçük Ağa
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Zalim İstanbul
20:00 Çarkıfelek
22:45 Hekimoğlu
Kaynak: InterSinema.com