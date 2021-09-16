16 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı
16 Eylül 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Denizlispor - Adanaspor A.Ş.
03:40 Aktüel Futbol
06:10 İngiltere Premier Lig Özetler
06:40 İtalya Serie A Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:35 İtalya Serie A Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
13:25 İspanya La Liga Özetler
14:00 TBMM-TV
16:55 Kocaelispor - Balıkesirspor
19:00 Spor Merkezi
19:55 İstanbulspor A.Ş. - MKE Ankaragücü
22:00 Dakika Skor
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