16 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Denizlispor - Adanaspor A.Ş.

03:40 Aktüel Futbol

06:10 İngiltere Premier Lig Özetler

06:40 İtalya Serie A Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:35 İtalya Serie A Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

13:25 İspanya La Liga Özetler

14:00 TBMM-TV

16:55 Kocaelispor - Balıkesirspor

19:00 Spor Merkezi

19:55 İstanbulspor A.Ş. - MKE Ankaragücü

22:00 Dakika Skor

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