16 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı
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16 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı

16.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 16.12.2020 06:45
16 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı

16 Aralık 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Gönül Dağı

00:15 Benim Adım Melek

02:55 Türkan Hanım'ın Konağı

02:55 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

03:15 52 Hafta

03:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Gönül Dağı

11:00 Benim Adım Melek

13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

20:00 Benim Adım Melek

16 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı
16 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı

Kaynak: InterSinema.com

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