16-22 Ağustos tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunlar belli oldu!
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16-22 Ağustos tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunlar belli oldu!

16-22 Ağustos tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunlar belli oldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Bu hafta Steam için çıkacak oyunlar belli oldu. 16-22 Ağustos tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunları sizler için listeledik...

Dünyanın en popüler dijital oyun platformu Steam'de, 16-22 Ağustos tarihleri arasında listenecek oyunlar belli oldu.

Geçen hafta; Car Mechanic Simulator, Glitchpunk, Naraka: Bladepoint gibi iddialı oyunlar çıkmıştı. Bu hafta ise göze çarpan iddialı oyunların arasında Humankind ve Madden NFL 22 yer alıyor.

Son zamanlarda ismini sıkça duyuran Humankind, 17 Ağustos tarihinde Steam üzerinden çıkış yapacak. Humankind, tüm insanlık tarihinin öyküsünü yeniden yazacağın ve en az senin kadar eşsiz bir uygarlık kurmak için kültürleri bir araya getireceğin bir tarihsel strateji oyunudur.

STEAM'DE LİSTELENECEK OYUNLAR (16 AĞUSTOS - 22 AĞUSTOS)

16 Ağustos

  • Road 96
  • QB Planets
  • Wing Chun Pak Sung Bo Legends
  • Overheat
  • Woody Chopper
  • Imperivm RTC
  • Card Survival
  • Rookie Bowman

17 Ağustos

  • HUMANKIND
  • Last Village
  • Infinite sky
  • The Thief Girl
  • Fifefer Island
  • Mike the Cat
  • Conquest of Elsyium
  • Sphere Arena
  • Medieval Wars
  • King of The Pit

18 Ağustos

  • Chromatic fantasy
  • Pirates of the Sea
  • Riders of Icarus: SEA
  • Cosmo's Quickstop
  • Mortal Shell
  • Northern Journey
  • Baklava simulator

19 Ağustos

  • Rims Racing
  • Yuoni
  • AirGun
  • The Endless Adventure

20 Ağustos

  • City of Hope
  • Samurai Journey
  • NaGongGan Infinite
  • Street Striker
  • Back of Space
  • Prophecy of the Nun
  • The Bolt Age

21 Ağustos

  • Madden NFL 22
  • Super Shield Dash
  • Puzzle Box
  • A field of Flowers and Stars
  • Legend of The Ape
  • Half Dead 3

22 Ağustos

  • Granny 3
  • In Flames
  • Awesome Puzzle
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Steam'deki büyük güvenlik açığı kullanıcıları az daha zengin ediyordu
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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