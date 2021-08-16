16-22 Ağustos tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunlar belli oldu!

Bu hafta Steam için çıkacak oyunlar belli oldu. 16-22 Ağustos tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunları sizler için listeledik...

Dünyanın en popüler dijital oyun platformu Steam'de, 16-22 Ağustos tarihleri arasında listenecek oyunlar belli oldu.

Geçen hafta; Car Mechanic Simulator, Glitchpunk, Naraka: Bladepoint gibi iddialı oyunlar çıkmıştı. Bu hafta ise göze çarpan iddialı oyunların arasında Humankind ve Madden NFL 22 yer alıyor.

Son zamanlarda ismini sıkça duyuran Humankind, 17 Ağustos tarihinde Steam üzerinden çıkış yapacak. Humankind, tüm insanlık tarihinin öyküsünü yeniden yazacağın ve en az senin kadar eşsiz bir uygarlık kurmak için kültürleri bir araya getireceğin bir tarihsel strateji oyunudur.

STEAM'DE LİSTELENECEK OYUNLAR (16 AĞUSTOS - 22 AĞUSTOS)

16 Ağustos

Road 96

QB Planets

Wing Chun Pak Sung Bo Legends

Overheat

Woody Chopper

Imperivm RTC

Card Survival

Rookie Bowman

17 Ağustos

HUMANKIND

Last Village

Infinite sky

The Thief Girl

Fifefer Island

Mike the Cat

Conquest of Elsyium

Sphere Arena

Medieval Wars

King of The Pit

18 Ağustos

Chromatic fantasy

Pirates of the Sea

Riders of Icarus: SEA

Cosmo's Quickstop

Mortal Shell

Northern Journey

Baklava simulator

19 Ağustos

Rims Racing

Yuoni

AirGun

The Endless Adventure

20 Ağustos

City of Hope

Samurai Journey

NaGongGan Infinite

Street Striker

Back of Space

Prophecy of the Nun

The Bolt Age

21 Ağustos

Madden NFL 22

Super Shield Dash

Puzzle Box

A field of Flowers and Stars

Legend of The Ape

Half Dead 3

22 Ağustos

Granny 3

In Flames

Awesome Puzzle

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