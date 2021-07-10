Hassas Burun Magnum, zehir tacirlerine göz açtırmıyor! 155 kilo 675 gram eroin geçirildi

Türkiye genelinde zehir tacirlerine karşı mücadele devam ediyor. Van Emniyeti'ne bağlı ekipler tarafında gerçekleştirilen ve arama köpeği Hassas Magnum'un da katıldığı operasyonda 155 kilo 675 gram eroin ele geçirildi.