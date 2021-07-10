Hassas Burun Magnum, zehir tacirlerine göz açtırmıyor! 155 kilo 675 gram eroin geçirildi
Türkiye genelinde zehir tacirlerine karşı mücadele devam ediyor. Van Emniyeti'ne bağlı ekipler tarafında gerçekleştirilen ve arama köpeği Hassas Magnum'un da katıldığı operasyonda 155 kilo 675 gram eroin ele geçirildi.
Emniyet güçlerinin Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadelesi tam gaz devam ediyor. Van Emniyeti'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen son operasyonda önemli miktarda eroin ele geçirildi.
HASSAS BURUN MAGNUM DA KATILDI
Van Emniyeti bünyesinde yer alan arama köpeği Hassas Magnum da İpekyolu ilçesindeki operasyona katıldı. Narkotik polislerinin ve Hassas Magnum'un başarılı çalışması sayesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta 200 paket halinde 155 kilo 675 gram Eroin geçirildi.
Operasyon sonucunda 1 şahsın da gözaltına alındığı öğrenildi.