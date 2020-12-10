150 haneli köy karantina altına alındı
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150 haneli köy karantina altına alındı

10.12.2020 09:10 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:14
150 haneli köy karantina altına alındı

Kayseri'de, kışlık ekmek yapmak bir araya gelen kadınlar tarafından korona virüsün yayılması nedeniyle 150 haneli köy karantina altına alındı.

Kayseri'de, kışlık ekmek yapmak bir araya gelen kadınlar tarafından korona virüsün yayılması nedeniyle 150 haneli köy karantina altına alındı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kapuzbaşı köyünde kadınlar kışlık hazırlık yapmak için bir araya geldi. Kadınların birbirine bulaştırdığı korona virüs nedeniyle 800 kişinin yaşadığı 150 haneli köy, vaka sayının artması nedeniyle karantina altına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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