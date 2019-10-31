15 yılda yarım milyon Türk Erasmus'la Avrupa'ya gitti

31.10.2019 11:37

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "2004'ten bu yana ülkemiz yarım milyondan fazla vatandaşımızı Erasmus'un değişik programları çerçevesinde özellikle Batı Avrupa ülkelerine gönderdi." dedi.

Kaymakcı, "AB Erasmus+ Programı" kapsamında program ülkelerinin temsilcilerini bir araya getiren çalışma kahvaltısında konuştu.

Türkiye Ulusal Ajansındaki etkinliğe Erasmus ülkelerinin büyükelçileri, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, bakanlık yetkilileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Kaymakcı, "2004'ten bu yana ülkemiz yarım milyondan fazla vatandaşımızı Erasmus'un değişik programları çerçevesinde özellikle Batı Avrupa ülkelerine gönderdik. Bunların içerisinde lisans öğrenimi gören öğrenciler, akademisyenlerimiz, çıraklarımız, kalfalarımız, öğretmenlerimiz, gönüllülerimiz var. Keza Avrupa ülkelerinden de ülkemize gelen birçok öğrenci var." diye konuştu.

Kahvaltıda program ülkelerinin temsilcileri ile Erasmus kapsamında karşılıklı öğrenci sayılarının artırılması ve vize kolaylığının konuşulacağını belirten Kaymakcı, şunları söyledi:

"Erasmus programı, Ulusal Ajansımız tarafından yürütülen bir eğitim değişim programı. Erasmus programındaki gelişmeleri ilgili ülkelerin büyükelçilikleriyle ele almak istedik. Öğrencilerimizin vizelerinin kolaylaştırılmasını özellikle bekliyoruz. Erasmus programı, gençlerimizin sadece eğitim almasını değil, aynı zamanda gezmesini de sağlıyor. Türkçede 'çok gezen mi bilir, çok okuyan mı' diye bir sorumuz var. Erasmus, öğrencilerimize, gençlerimize, insanlarımıza hem gezme hem öğrenme şansı veriyor, dolayısıyla Erasmus'a katılanlar çok daha bilgili insanlar haline geliyorlar ve aynı zamanda yurt dışında bir ülkede olmaktan dolayı da deneyimleri artıyor. Ülkemize gelen öğrenci sayısını artırmak, ülkemizden de Erasmus ülkelerine giden sayıyı artırmak konularını ele alacağız."

Faruk Kaymakcı, ülkelerde bulunan Türk sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) iş birliği yapacak sivil toplum örgütlerini de büyükelçilikler kanalıyla bir araya getirmek istediklerini ifade etti.

Kaymakcı'nın konuşmasının ardından program basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA