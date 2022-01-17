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15 yıl sonra babası ile aynı kaderi yaşadı

15 yıl sonra babası ile aynı kaderi yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 15 yıl önce trafik kazasında babasını kaybeden 27 yaşındaki genç, takla atan otomobilde hayatını kaybetti.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 15 yıl önce trafik kazasında babasını kaybeden 27 yaşındaki genç, takla atan otomobilde hayatını kaybetti.

Kaza, Elbistan-Darende karayolunun Küçükyapalak Mahallesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elbistan'dan Evcihüyük Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan 46 VC 637 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, tarlaya girdikten sonra devrildi. Takla atan otomobildeki Haydar Kale (27), ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Kale, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kale, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kale'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İlçeye bağlı Hacıhasanlı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Kale'nin cenazesinin, baba ocağında defnedileceği bildirildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Haydar Kale'nin, babası Ayhan Kale ile aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı.

2007 Haziran'ında yaşanan kazada baba Ayhan Kale'nin kullandığı otomobil, traktöre çarpmıştı. Otomobilin sürücüsü Ayhan Kale hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.

(Murat Sürücü/ İHA)

15 yıl sonra babası ile aynı kaderi yaşadı

15 yıl sonra babası ile aynı kaderi yaşadı

15 yıl sonra babası ile aynı kaderi yaşadı

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Kahramanmaraş, Ayhan Kale, Otomobil, Elbistan, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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