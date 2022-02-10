15 yaşındaki Yağmur Alparslan'ın ölümüyle ilgili 2 polis ve sürücü serbest bırakıldı

Bakırköy'de D-100 karayolunda polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araca yönelik açılan ateşle hayatını kaybeden Yağmur Alparslan'ın ölümünün ardından açığa alınan 2 polis nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakılırken, sürücü Serhat Kaya ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy'de dün akşam saatlerinde polis ekipleri, içinde 2 kişi bulunan bir otomobile 'dur' ihtarında bulunmuş, şüphelilerin durmaması üzerine polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşanmıştı. Kaçan araçtan sürücü Serhat Kaya'nın (22) silah gösterildiği iddiasıyla polislerin açtığı ateş sonucu araçta bulunan 15 yaşındaki Yağmur Alparslan hayatını kaybetmiş, sürücü Serhat Kaya ise gözaltına alınmıştı. Genç kızın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 2 polis memuru ise dün açığa alınmıştı. Soruşturma kapsamında 2 polis memuru ile sürücü Serhat Kaya bugün öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti.

2 polis memuru adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakılırken, sürücü Serhat Kaya ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa