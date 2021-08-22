15 yaşındaki kızın darbedilmesinde 2 şüpheli adliyede (2)
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15 yaşındaki kızın darbedilmesinde 2 şüpheli adliyede (2)

15 yaşındaki kızın darbedilmesinde 2 şüpheli adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan - Haberler | Güncel

15 yaşındaki kızın darbedilmesinde 2 şüpheli adliyede (2)2 KİŞİ TUTUKLANDIKız çocuğu H.A'yı, 'darp edip elbiselerini zorla çıkartarak çıplak vaziyette videosunu çektikleri ve yayınladıkları' iddialarına yönelik soruşturma kapsamında; adliyeye getirilen T.Y.

15 yaşındaki kızın darbedilmesinde 2 şüpheli adliyede (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Kız çocuğu H.A'yı, 'darp edip elbiselerini zorla çıkartarak çıplak vaziyette videosunu çektikleri ve yayınladıkları' iddialarına yönelik soruşturma kapsamında; adliyeye getirilen T.Y. ile Ramazan D, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Suça sürüklenen çocuk T.Y. ile yaşı büyük şüpheli R.D' nin; çocuk mağdure H.A' yı, 'darp edip elbiselerini zorla çıkartarak çıplak vaziyette videosunu çektikleri ve yayınladıkları' iddialarına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; şüpheli R.D. ile suça sürüklenen çocuk T.Y. 'çocuğun cinsel istismarı, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve özel hayatın gizliliği' suçlarından tutuklama istemiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince 22 Ağustos 2021 günü tutuklanmışlardır."

Haber: Gökhan CEYLAN- Haluk KARAASLAN/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan

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