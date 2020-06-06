Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı Adana'da evde tek olduğu sırada 15 yaşındaki bir kıza tecavüz eden davulcu, Osmaniye'de yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, mağdur kız çocuğu devlet korumasına alındı ve yetiştirme yurduna yerleştirildi. Kızın annesi, yetkililere seslenerek tecavüzcünün yakalanması konusunda feryatta bulunmuştu.

Adana'nın Kozan ilçesinde, davulcu Ziya A. (37), 15 yaşındaki S.S.'yi, cinsel saldırıda bulunup, kaçırdığı iddiasıyla tutuklandı.

Kozan ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan davulcu Taki S. (43) ile Kader S.'nin (32) 15 yaşındaki kızları S.S., 2 ay önce kaçırıldı. Aile savcılığa şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında S.S., kendisini kaçıran davulcu Ziya A. ile birlikte Osmaniye'de bulundu.

DAVULCU TUTUKLANDI

Devlet korumasına alınarak, yetiştirme yurduna yerleştirilen S.S., akrabası olan Ziya A.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve evlilik vaadiyle kaçırdığını anlattı. Evlenmek için S.S.'yi kaçırdığını söyleyen Ziya A. ise sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

EVDE TEKKEN DAVULCU TECAVÜZ ETTİ

Kozan ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesinde iddiaya göre 14 yaşında engelli Taki S. (43) ile evlenen Kader S.'nin (32) 1'i kız 7 çocuğu oldu. Kader S. büyük oğlu ciğerlerinden rahatsız olduğu için oğlu ile birlikte bir süre hastanede refakatçi olarak kaldı. Bu süre içinde 15 yaşındaki kızı S.S. ise evde kardeşlerine baktı. Kardeşleri ve babasının olmadığı bir günde eve gelen davulcu Ziya A. (37), kız çocuğuna tecavüz etti.

"ASILMASINI İSTİYORUM"

Anne S. kızının tecavüze uğradığından bu yana yuvasının dağıldığını belirterek, "15 yaşındaki kızım, Ziya A. tarafından kaçırılıp tecavüz edildi. Kızım, Osmaniye'de bulundu ama şu an yurtta kalıyor. O suçlunun cezalandırılmasını ve asılmasını istiyorum. Ben oğlumla hastanede yatıyordum. Bundan yararlanarak kızımı kaçırıp tecavüz ederek lekeledi. Allah rızası için herkes sesimi duysun bu suçlunun en ağır cezayı almasını istiyorum. Tecavüz ettiği kesin ama kızım bize söyleyememiş çünkü anneni, babanı ve kardeşlerini öldürürüm diye tehdit etmiş. Tek kızım var onunda başına bu olay geldi. Benim yuvam dağıldı hasta oğlum daha da kötü oldu. Olayı ilk duyduğumda kendimi öldürmek istedim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: DHA