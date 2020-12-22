15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı

Arjantin'de doğum günü partisi düzenleyen 15 yaşındaki genç kız, komşusunun getirdiği alkolü kullanınca bilincini kaybetti. Bu durumdan faydalanan 18 yaşındaki komşusu, genç kızı ıssız bir yere götürüp 10 kişiyle birlikte cinsel istismarda bulundu.

Geçen Kasım ayında Arjantin'in Rosario şehrinde 15 yaşındaki bir kız doğum günü partisi düzenledi. Akşam saatlerinde parti bitmek üzereyken kızın 18 yaşında olan komşusu eve gelip, hediye verdikten sonra alkol olduğu belirtilen bir maddeyi kıza verdi. Genç kız, alkolü kullandıktan bir süre sonra bilincini kaybedince komşusu kızı evinden çıkarıp ıssız bir yere götürdü.

KANLAR İÇİNDE BİLİNÇSİZ BİR ŞEKİLDE BULUNDU

Kızın aniden ortadan kaybolduğunu gören ailesi ve misafirler, kızı aramaya başladılar. Kız, bir kaç saat sonra evinin yakınlarında kanlar içinde bilinçsiz bir şekilde yürürken bulundu.

10 KİŞİNİN CİNSEL İSTİSMARINA UĞRADI

Kız kendisini bulan yakınlarına, 10 adamın cinsel istismarına uğradığını söyledi. Kızın bir komşusu da 18 yaşında olan şüphelinin kızı evden çıkardığını gördüğünü söyledi.

HASTANEDE TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Doktor Jorge Kilstenin, kızın cinsel organında istismardan dolayı oluşan ağır yırtık nedeniyle çok kan kaybettiğini, kendisine iki ünite kan verildiğini ve kızın istismara uğradığını gösteren bir çok tıbbi bulguya rastladıklarını söyledi. Doktor Jorge, kızın hastanede tedavisinin devam ettiğini söyledi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis, şu ana kadar kızı evinden çıkaran komşusu olmak üzere iki kişinin yakalandığını diğer saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.