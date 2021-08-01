15 yaşındaki kız çocuğu tartıştığı babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
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15 yaşındaki kız çocuğu tartıştığı babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

15 yaşındaki kız çocuğu tartıştığı babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğu, tartıştığı babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğu, tartıştığı babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, C.C.(15) ile babası Cumaali C. (42) arasında iddiaya göre bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.C., eline geçirdiği bıçağı babasının göğsüne sapladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Cumaali C.'nin kalbine isabet eden bıçak darbesi ile hayatını kaybettiği belirlendi. C.C. suç aleti ile olay yerinde gözaltına alınırken, Cumaali C.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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