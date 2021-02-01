15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı

Avustralya'da 15 yaşındaki iki kızın, sosyal medyadan tanıştıkları 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Calamvale Bölge Parkı'nda 10 erkekle bir araya gelen iki genç kıza, zorla alkol ve uyuşturucu kullandırıldığı belirtildi. İki genç kızı istismar eden 4 erkek, 40 ayrı suçtan yargılanıyor.

Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan 15 yaşındaki iki genç kız, sosyal medyadan tanıştıkları 10 kişilik bir erkek grubuyla Calamvale Bölge Parkı'nda buluştular. İki genç kıza zorla alkol ve uyuşturucu kullandıran erkeklerden 4'ü, kızları istismar etti. İstismar suçuna karışmayan 6 erkeğin ise yardım çağrılarına kulak vermediği ortaya çıktı.

HER BİRİ 40 FARKLI SUÇTAN YARGILANACAKLAR

Mide bulandırıcı olay ile ilgili açıklama yapan kıdemli bir polis memuru, "Yaşlarının farkındaydılar, onları alkol ve uyuşturucu kullanarak baştan çıkarıp istismar ettiler." dedi. 16 yaşın altındaki bir çocuğu istismar etme, ahlaksız davranışa sürükleme ve planlanmış eylemi hayata geçirmek gibi 40 farklı suçtan yargılanan dört erkeğin mahkemeleri, birbirinden farklı günlerde görülecek.