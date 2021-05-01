15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, 15 yaşındaki kız çocuğuna 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan 40 yaşındaki evli ve çocuklu Mehmet Arzık, 6 ay içinde şikayetçi olunmadığı için serbest bırakıldı. Arzık, "Devlet beni serbest bıraktı, dava düştü, kimse bana bir şey yapamaz" diyerek aileyi tehdit etti. İfadesi alınan Arzık, serbest bırakıldı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki çocuğa ilk olarak vana açmaya gittiği su deposunda cinsel istismarda bulunan zanlı Mehmet Arzık, 3 yıl boyunca da "Seni seviyorum, evleneceğim, başkasına söylersen de öldürürüm" şeklindeki tehditlerle istismara devam etti. Tarlada çalışırken rahatsızlanınca koronavirüse yakalandığı düşünülerek hastaneye götürülen E.Ö'nün hamile olduğu ortaya çıktı.

Mehmet Arzık gözaltına alınırken, hastanede doğan bebek, devlet korumasına alındı. 12 gün tutuklu kalan Arzık ise avukatlarının yaptığı itiraz üzerine, adli kontrolle serbest bırakıldı. Ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu'nun defalarca tekrar tutuklanması için dilekçe vermesine rağmen "Mağdurun tahliyeye itiraz hakkı yok" denilerek olumsuz yanıt verildi.

AİLEYE TEHDİT YAĞDIRDI

Davanın düşme kararının ardından E.Ö'nün ailesinin yaşadığı köye dönen Arzık, aileye sözlü saldırı ve tehditte bulundu. Yaşanan olayın ardından baba Ş.Ö. durumu jandarmaya haber verdi. Arzık'ın karakolda ifadesinin alındığı öğrenildi. Arzık, ifadesinin ardından yine serbest bırakıldı.

BABA İSYAN ETTİ

Baba Ş.Ö. "Tecavüzcü davanın düşmesinin ardından köye geri döndü. Eşim dama çamaşır aşmaya çıktığında kendisini tehdit etti. Devlet beni serbest bıraktı, dava düştü. Kimse bana bir şey yapamaz diye bağırdı. Karakolda ifade öncesi beni bir odaya götürdüler, ışık bile yakmadılar. Medyaya haber verdiğimiz için azarladılar. 8 kilometre yolu yürüyerek dönüyoruz. Bizi değil, tecavüzcüyü koruyorlar" ifadelerini kullandı.