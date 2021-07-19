15 TEMMUZ ZAFERİ ANISINA TÜRKİYE REKORU KIRILDI

15 TEMMUZ ZAFERİ ANISINA TÜRKİYE REKORU KIRILDITSSF PALETLİ YÜZME DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE REKORU KIRILDITürkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına gerçekleştirilen Paletli Yüzme Bireysel Genç B, Yıldız,...

15 TEMMUZ ZAFERİ ANISINA TÜRKİYE REKORU KIRILDI

TSSF PALETLİ YÜZME DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE REKORU KIRILDI

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına gerçekleştirilen Paletli Yüzme Bireysel Genç B, Yıldız, Küçükler Demokrasi ve Milli Birlik Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırıldı.

Edirne GSİM Olimpik Yüzme Havuzu'nda TSSF tarafından 16-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Genç B, Yıldız, Küçükler Demokrasi ve Milli Birlik Şampiyonası'nda Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nden Kaan Efe Kaya, Genç B (14-15 yaş) yaş grubunda 50 m. çift palette yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Kaya, 20. 98 sn. lik derecesiyle rekora imza attı. Eski rekor, 21. 36 sn. ile Deniz Kafkaslı'ya aitti.

3 gün süren Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şampiyonası'nda biri ferdi olmak üzere 22 spor kulübünden 187 sporcu genç B, yıldız ve küçükler yaş gruplarında şampiyonluk için mücadele verdi. Yarışmalar su üstü, dip ve çift palet disiplinlerinde yapıldı. Yarışmada en çok altın madalyayı Ece Ayca Karabulut, Muhammet Eren Dikbaş ve Hasan Atay aldı. Bu sporcular 4 kez şampiyonluk kürsüsüne çıktılar. Smaç Spor Kulübü Derneği'nden Ece Ayca Karabulut, yıldız (12-13 yaş) yaş grubunda 50 m., 100 m., 200 m. ve 400 m. su üstünde şampiyon oldu. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nden Muhammet Eren Dikbaş genç B (14-15 yaş) yaş grubunda 50 m., 100 m., 200 m. ve 400 m. su üstünde birincilik kürsüsüne çıktı. Sakarya Su Sporları Kulübü'nden Hasan Atay da aynı başarıyı tekrarlayarak yıldız (12-13 yaş) yaş grubunda 50 m., 100 m., 200 m. ve 400 m. çift palette birinci gelerek 4 kez altın madalyaya imza attı.

TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, TSSF Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Arslan, TSSF Edirne İl Temsilcisi Özkan Arsu'nun da yer aldığı madalya ve kapanış töreninde dereceye girenlere ödülleri verildi. TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, "Rekabetin ve heyecanın son derece yüksek olduğu mücadeleler izledik. Genç sporcularımız son derece istekli. Geleceğin paletli yüzme şampiyonları bu sporcularımız arasından çıkacak. Rekor kıran ve madalya kazanan tüm sporcularımızı kutluyor, şampiyonaya katılan tüm spor kulüplerimize teşekkür ediyorum. Bu şampiyonayı, 15 Temmuz şehitlerimiz ve demokrasi zaferimiz anısına gerçekleştirdik. Gerçekten bizler için çok anlamlı ve manevi değeri çok büyük. 15 Temmuz'de ülkemiz için şehit düşen güvenlik güçlerimiz ve vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Onların anısı için yaptığımız bu organizasyona destek veren Edirne Valiliği, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre