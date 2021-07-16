15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu
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15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu

Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki 90 bin camide tekrar okundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
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