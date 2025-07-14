15 Temmuz treni ücretsiz mi?

15 Temmuz treni ücretsiz mi?
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Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya, Karaman hatları üzerinde 2 ay boyunca sefer yapacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, ilk seferi için bugün Ankara'dan yola çıktı. Peki, 15 Temmuz treni ücretsiz mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, bugün saat 10.55'te Ankara'dan hareket etti. 2 ay boyunca sefer yapacak tren Ankara'dan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla uğurlandı. 15 Temmuz treni ücretsiz mi?

15 TEMMUZ TRENİ ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Tren Garı'nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, trenin "Zaferin adı Türkiye" temasıyla Ankara-İstanbul arasında ilk seferine çıkacağını söyledi.

15 Temmuz 2016'nın, bu toprakların gördüğü en karanlık gecelerden olduğunu belirten Uraloğlu, "Hain FETÖ mensupları, bu aziz milletin iradesine, bağımsızlığına ve geleceğine kastettiler. Tanklarla, uçaklarla, helikopterlerle, milletin silahını millete doğrulttular. Millet Meclisi'mizi bombaladılar, sokaklarda masum canlara kıydılar ama unuttukları bir şey vardı. Bu millet, söz konusu vatan olduğunda, canını bir an bile düşünmeden feda eder." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, o gece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Milletimizi meydanlara davet ediyorum." çağrısıyla, milyonların sokağa döküldüğünü anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden, ellerinde bayrakları, yüreklerinde imanları, tek bir ses oldular; 'Ya istiklal, ya ölüm.' O gece, TÜRKSAT'ta Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz, hainlerin yayınları kesme girişimini canları pahasına engelledi. Cumhurbaşkanımızın sesi milletimize ulaştı, milletimiz iradesine sahip çıktı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o tarihi gecede söylediği "Bu millet, tankların gücüne değil, imanının gücüne inandı ve işte o iman, o kararlılık, 40 yıllık hain planları bir gecede yerle bir etti." sözünü hatırlatan Uraloğlu, 15 Temmuz'un, milletin yeniden diriliş destanı olduğunu ve bu destanın, "Zaferin adı Türkiye" diye yazıldığını vurguladı.

Uraloğlu, bu destanı yaşatmak, o geceki ruhu yeniden hissettirmek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü eliyle giydirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni"ni uğurladıklarını kaydetti.

15 Temmuz ücreti ile ilgili açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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