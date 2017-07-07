15 Temmuz Şehitleri Kayseri'de Dualarla Anıldı

Hizmet İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı ve 22-23 ve 24. dönem Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği'nin (MİDDER) düzenlemiş olduğu 15 Temmuz Şehitlerini anma programına katıldı.



İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı ve 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehit ve gaziler için dua edilmesiyle devam etti.



Programa Hizmet İş Sendikası kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve Yönetim Kurulu, MİDDER İç Anadolu Bölge Başkanı Eyüp Ersan, MİDDER İl Başkanları, Siyasi Partilerin ve STK'ların temsilcileri ile 15 Temmuz 'Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü için Filistin'den gelen 40 kişilik tekvando takımı katıldı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı da yapan Hizmet-İş Sendikası Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi programda yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un yıl dönümünün anıldığını ve ilk kıblemiz olan Mescidi Aksa'nın bulunduğu El Kuds Şehrinden Filistinli gençlerinde aralarında olduğu için bugünün ayrı bir önemi olduğunu söyleyerek şu şekilde devam etti, "15 Temmuz unutmamız gereken ve unutturmamız gereken önemli bir tarih.Çünkü kardeşlerimiz o gece Mescidi Aksa'ya gidip bizim için dua ettiler. Allah'ımıza Türkiye düşmesin diye yalvardılar. Onlarda biliyor ki Türkiye ümmetin direğidir. Yıkıldığı zaman çadır kökten yıkılır. İşte o zaman Filistin de yıkılır, Sudan da yıkılır, o zaman nerde masum ve mahzun soydaşlarımız varsa ve nerelerde yaşıyorsa oralar yıkılır ve sonunda hem soydaşlarımız hem de dindaşlarımız mağdur olurlar. Onun için Türkiye önemlidir. Belki bizler bu ülke içinde yaşadığımız için farkında değiliz. Farkında olalım Türkiye yoksa ne soydaşlarımız nede dindaşlarımız olur. Bu bilinçle biz bu davayı üstlenmişiz, omuzlamışız ve yolumuza devam ediyoruz. Cenabı Allah 15 Temmuz'u bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.



MİDDER Kayseri İl Başkanı Hasan Keleş'te programda amaçlarının 15 Temmuz ruhunu yaşatmak, diri tutmak ve bu demokrasi karşıtı kalkışmaya karşı koyan milletimizin kahramanlığını nesilden nesle aktarmak olduğunu söyledi.



Programda katılımcılara MİDDER Kayseri İl Başkanlığı tarafından plaket takdim edildikten sonra toplu fotoğraf çekimlerinden sonra son buldu. - KAYSERİ