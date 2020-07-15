15 Temmuz şehitleri için Beydağı'na tırmandılar
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15 Temmuz şehitleri için Beydağı'na tırmandılar

15 Temmuz şehitleri için Beydağı'na tırmandılar Malatya'da bisiklet topluluğu üyesi 20 sporcu, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar anısına tırmanış gerçekleştirdikleri Beydağı'nın zirvesine Türk Bayrağı dikerek, İstiklal Marşı'nı okudu.

15.07.2020 18:22 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:14

15 Temmuz şehitleri için Beydağı'na tırmandılar

MALATYA - Malatya'da bisiklet topluluğu üyesi 20 sporcu, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar anısına tırmanış gerçekleştirdikleri Beydağı'nın zirvesine Türk Bayrağı dikerek, İstiklal Marşı'nı okudu.

BİSTUR Malatya Bisiklet Topluluğunca düzenlenen, "15 Temmuz Anma Tırmanış" programı kapsamında 20 sporcu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde şehit düşenleri anmak için Beydağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Kent merkezinden 2 bin 560 metre yükseklikteki Beydağı'na tırmanan bisikletçiler, zirveye Türk bayrağı dikerek 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taşla örülü zirvede anı defterini imzalayan, sporcular daha sonra Türk Bayrağını açıp 15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

BİSTUR üyesi Efraim Karaman, yaptığı açıklamada ülkeye ve bayrağa ihanet edenlere fırsat vermeyeceklerini söyledi.

Bu millete ihanet edenleri asla unutmayacaklarını kaydeden Karaman, "Ülkemizdeki düzeni demokratik olmayan yöntemlerle değiştirmek isteyen, ülkemizin huzurunu bozmak isteyen, vatanına, milletine ihanet edenleri unutmayacağız. Ne olursa olsun asla affetmeyeceğimizi buradan tekrarlıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyoruz. Bu bayrağa ihanet edenlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Grup üyesi Ersen Dikmen de özel günlerde birlik beraberlik mesajı verdiklerini aktararak, "15 Temmuz şehitlerimizi anmak için Beydağı'nın zirvesine geldik. Böylesine anlamlı bir günde burada bayrağımızın altında olmak çok güzel bir duygu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Demokrasiyi yaşatmak için bizlerde buradayız." diye konuştu.

Yusuf Güler ise BİSTUR hakkında bilgiler verdi.

15 Temmuz şehitleri için Beydağı'na tırmandılar

Kaynak: İHA

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