Son dakika: Otomobilindeki kadını öldüren adam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti

26.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 26.01.2020 10:53

Otomobildeki kadını öldürdükten sonra cesedi taşıdığı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, köprüden atlayarak intihar etti.

POLİS DURDURDU, KÖPRÜDEN ATLAYIP İNTİHAR ETTİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası yönünde 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, otomobille 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, bir motosikletlinin arkadan çarpmasının ardından aracı durdurdu. Otomobilden inen Keleş, köprü korkuluklarına doğru koşarak kendini aşağı attı.

KADIN CESEDİ BULUNDU

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, kontrol etmek için otomobile yöneldiği sırada bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedine rastladı. Yapılan incelemelerde cesedin Ece Alça adlı kadına ait olduğu tespit edildi. Kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ece Alça'yı bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Mehmet Keleş'in cesedi Üsküdar açıklarında ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili çok yönlü olarak araştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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