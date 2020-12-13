Son dakika haberi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimleri

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci hafta sonunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci kez uygulandığı hafta sonunda İstanbul'da denetimler devam ediyor. Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde oluşturulan denetim noktasında polis ekipleri araçları tek tek durdurarak sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri