15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında kaza; 3 yaralı
31.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:46
ÜSKÜDAR'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
ÜSKÜDAR'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
- İstanbul
Kaza dün Üsküdar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında meydana geldi. Bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önünde seyreden araca, ardından da kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı. Öndeki araçta hasar meydana gelirken, çarpan araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ZEKİ GÜNAL