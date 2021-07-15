15 Temmuz şehidinin annesi: "Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi"
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15 Temmuz şehidinin annesi: "Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi"

15 Temmuz şehidinin annesi: 'Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, Antalya'da mezarı başında anıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, Antalya'da mezarı başında anıldı.

Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı şehitliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenine, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, şehit Kılınç'ın annesi Meltem, babası Zeki Kılınç ile çok sayıda polis ve vatandaş katıldı. Törende, şehitler için dua okundu ve şehit mezarlarına çiçek bırakıldı. Vali Ersin Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı, Kılınç ailesine başsağlığı dileklerini yineledi. Katılımcılar, şehitlerin mezarına çiçek bırakıp dua etti.

Oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını öperek gözyaşı döken anne Meltem Kılınç, duygusal anlar yaşadı.

"ALLAH 15 TEMMUZLAR GÖSTERMESİN"

Şehidin mezarına karanfil bırakan Vali Yazıcı, "Allah gani gani rahmet eylesin. Allah sabır versin. Allah sizi cennetinde kavuştursun. Allah bir daha 15 Temmuzları göstermesin" dedi.

"RABBİM MÜKAFAT VERDİ"

Anne Meltem Kılınç, "Muhammet Oğuz Kılınç inanın bana o kadar temiz, pırıl pırıl bir evlattı ki Rabbim ona böyle güzel bir makam verdi. Şehitlik makamı hiç kimseye nasip olmuyor. Böyle temiz bir çocuğa Rabbim mükafat olarak verdi" diye konuştu.

(İsa Akar - Akif Yılmaz/İHA)

15 Temmuz şehidinin annesi: 'Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi'
15 Temmuz şehidinin annesi: 'Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi'
15 Temmuz şehidinin annesi: 'Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi'
15 Temmuz şehidinin annesi: 'Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi'
15 Temmuz şehidinin annesi: 'Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi'
15 Temmuz şehidinin annesi: 'Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi'
15 Temmuz şehidinin annesi: 'Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi'
15 Temmuz şehidinin annesi: 'Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi'
15 Temmuz şehidinin annesi: 'Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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