15 Temmuz şehidinin ailesi kahraman polisin anısını fotoğraflarıyla yaşatıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz şehidinin ailesi kahraman polisin anısını fotoğraflarıyla yaşatıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan arkadaşlarına yardım için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'nde çıkan çatışmada 26 yaşında şehit olan Eskişehirli polis memuru Fatih Dalgıç'ın annesi Asiye Dalgıç, oğlunun acısını yüreğinde yaşıyor.

14.07.2020 12:04 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:09

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan arkadaşlarına yardım için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'nde çıkan çatışmada 26 yaşında şehit olan Eskişehirli polis memuru Fatih Dalgıç'ın annesi Asiye Dalgıç, oğlunun acısını yüreğinde yaşıyor.

Eskişehir'in Çifteler ilçesine bağlı kırsal Alikan Mahallesi'nde ikamet eden Dalgıç ailesi, 5 kardeşin en büyüğü Fatih Dalgıç'ın 15 Temmuz 2016 gecesi şehit olmasından sonra hatıralarını yaşatıyor. Şehit polisin, ailesinin evinin her köşesinde fotoğrafları bulunuyor.

Anne Asiye Dalgıç, AA muhabirine, oğlunun acısının dün gibi taze olduğunu ancak kadere olan inancı dolayısıyla isyan etmediğini söyledi.

Eşinin 2007 yılında kalp krizi sonucu vefat ettiğini, oğlunun onun yerini alarak adeta ailenin babası olduğunu belirten Dalgıç, şöyle devam etti:

"Oğlum şehit oldu, onu unutamıyorum. Fatih çok zeki bir çocuktu. Polis oldu, daha sonra doktor olmak istiyordu. Kardeşlerini büyütüp okuttu. Şehit olmadan önceki gün beni arayıp Eskişehir'e geleceğini söyledi ancak gelemedi. Acı çok büyük. İlk evladım Fatih'in yeri bende başkadır. Evimizdeki bir oda onun anılarıyla dolu. Onları gördüğümde dayanıyorum. Bazen giydiği elbiseleri çıkartıp kokluyorum. Hala kokusu duruyor. Onun kader yazısı şehit olmakmış. Vatan sağ olsun."

Dalgıç, hain darbe girişiminde bulunanların mahkemelerde yargılandığını hatırlatarak, "Mahkemelerin ceza verdiği kişilere hakkımı helal etmiyorum. Onların da acı çekmesini istiyorum." dedi.

"Fatihler can vermeseydi şu an vatanımız olmayacaktı"

Amca Gökhan Dalgıç ise Hatay Polis Meslek Yüksekokulundan mezun olduktan sonra İstanbul'a, ardından Şırnak'a tayini çıkan yeğeni Fatih'in, İstanbul'da yıllık iznini geçirdiği dönemde şehit olduğunu dile getirdi.

Fatih Dalgıç'ın çok zeki ve cana yakın olduğunu anlatan Dalgıç, "Keşke yaşananlar olmasaydı. 15 Temmuz'da Fatihler can vermeseydi şu an vatanımız olmayacaktı. Allah onlardan razı olsun. FETÖ mensupları şu anda yargılama sonucunda hak ettikleri cezaları alıyorlar, vicdanımız biraz olsun rahatlıyor." diye konuştu.

Şırnak Emniyet Müdürlüğünde görevliyken 15 Temmuz gecesi iznini geçirdiği İstanbul'da bulunan Fatih Dalgıç, meslektaşlarına yardım için Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğine gitmiş, darbecilerin açtığı ateş sonucu vurularak şehit olmuştu.

15 Temmuz şehidinin ailesi kahraman polisin anısını fotoğraflarıyla yaşatıyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisini yalanladı Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü Magazin
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu Magazin
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor 3. Sayfa
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun 'pandemiyi bastırmak' olduğunu söyledi
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
Eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulan kadın feryat etti: Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum
Eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulan kadın feryat etti: Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Rize'deki selden son anda kurtulan çift, yaşadıklarını anlattı
Rize'deki selden son anda kurtulan çift, yaşadıklarını anlattı
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Hüseyin Filiz Erol Katırcıoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Emrah Alişan Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Ali Palabıyık İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çayeli
Şu an buradasınız: 15 Temmuz şehidinin ailesi kahraman polisin anısını fotoğraflarıyla yaşatıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 12:46:04. #1.14#
title