15 Temmuz Şehidi Yaşar'ın babası, operasyona katılan askerlere kurban kesti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz Şehidi Yaşar'ın babası, operasyona katılan askerlere kurban kesti

15 Temmuz Şehidi Yaşar'ın babası, operasyona katılan askerlere kurban kesti 15 Temmuz Şehidi Oğuzhan Yaşar'ın babası Ahmet Yaşar, Şenkaya'da ki terör operasyonu sonrası Akşar Jandarma Karakolunda görevli askerlere kurban kesti.

15.07.2020 10:01 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:09

15 Temmuz Şehidi Yaşar'ın babası, operasyona katılan askerlere kurban kesti

ERZURUM - 15 Temmuz Şehidi Oğuzhan Yaşar'ın babası Ahmet Yaşar, Şenkaya'da ki terör operasyonu sonrası Akşar Jandarma Karakolunda görevli askerlere kurban kesti.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinin Yaymeşe Mahallesinde ikamet eden 15 Temmuz Şehidi Oğuzhan Yaşar'ın babası Ahmet Yaşar ve Mahalle Muhtarı Taşkın Yaşar ile akrabaları mahalleden bir koyun alarak Akşar Mahallesine götürüp Akşar Jandarma Karakolunda görev yapan askerlere dualar eşliğinde kurban kestiler.

Erzurum'un Şenkaya kırsalında teröre yönelik düzenlenen başarılı operasyon sonrası asker ve polislerimizle gurur duyduğunu belirten Ahmet Yaşar, "Ben 15 Temmuz şehidi Oğuzhan Yaşar'ın babasıyım. Vatanım için, bayrağım için, milletim için, askerim için canımı vermeye hazırım şuanda. Erzurum ili Şenkaya ilçesinde yapılan başarılı büyük operasyonda emeği geçen tüm askerlerimize, polislerimize, komandolarımıza Allah'tan niyaz diliyorum. Allah'ım onların ayağını taşa değdirmesin. Biz onların yanındayız, her zamanda yanlarında olacağız. Üç beş soysuza bu vatanı hibe edemeyiz, bundan sora gelecek şerefsiz alçaklara burada geçit yok. Yapmış oldukları bu operasyonda bütün komutanlarımıza çok çok teşekkür ederiz. Bu kurbanı da Yaymeşe köyü olarak amcalarımla bu kurbanı kesmeye geldik" dedi.

Yaymeşe mahallesi Muhtarı Taşkın Yaşar da, "Üç vatan hainini birkaç gündür sıkı takip yaparak birsini ölü ikisini sağ yakaladılar. Onlarla biz gurur duyuyoruz, hepsine sonsuz teşekkürlerimiz sunuyorum. Başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

15 Temmuz Şehidi Yaşar'ın babası, operasyona katılan askerlere kurban kesti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 3. Sayfa
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti Güncel
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 3. Sayfa
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı Magazin
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Son Dakika: 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 99 bin 66 operasyonda 94 bin 975 kişi tutuklandı
Son Dakika: 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 99 bin 66 operasyonda 94 bin 975 kişi tutuklandı
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Fatih Sultan Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Selçuk Yöntem
Spor Adem Büyük Gökhan Gönül Ali Palabıyık Malcolm Thomas Sofiane Feghouli
Daha Fazla İzmir Milli Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: 15 Temmuz Şehidi Yaşar'ın babası, operasyona katılan askerlere kurban kesti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 10:23:17. #1.14#
title