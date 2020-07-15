15 Temmuz şehidi Oğuzhan Yaşar mezarı başında anıldı Erzurumlu 15 Temmuz şehidi Oğuzhan Yaşar, Şenkaya ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı.

Erzurumlu 15 Temmuz şehidi Oğuzhan Yaşar, Şenkaya ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı.

Şenkaya Kaymakam vekili Olur Kaymakamı İlker Eker, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Jandarma Yüzbaşı Erkut Eroğlu, İlçe Emniyet Amiri Kemal Kubilay Sağdıç ve diğer kurum amirleri, 15 Temmuz şehidi Oğuzhan Yaşar'ın mezarını ziyaret etti.

İlçe Müftüsü Mustafa Fatih Yar'ın Kuran-ı Kerim okumasının ardından protokol mezar başında dua etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA