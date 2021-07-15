15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? 2021 bugün İETT otobüsler ücretli mi ücretsiz mi olacak?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla otobüslerin ücretsiz olup olmadığı gündeme geldi. 15 Temmuz Perşembe günü yani bugün otobüsler ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağı merakla araştırılıyor. Peki, Bugün otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi? Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? 2021 İzmir'de otobüsler ücretsiz mi? Detaylar sizlerle...
Bugün 15 Temmuz resmi tatil olduğundan dolayı otobüsler ücretli mi olacak ücretsiz mi olacak merak ediliyor. Peki, bugün otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? Bugün otobüsler ücretli mi ücretsiz mi olacak? 15 Temmuz Perşembe 2021 otobüsler ücretsiz mi?
15 TEMMUZ BUGÜN TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ?
Twitter Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklama şu şekilde:
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz."
Buna göre bugün İETT otobüsleri ücretsiz olacaktır.
15 TEMMUZ BUGÜN RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi 11 Ekim 2016'da yasa teklifiyle milletvekillerinin imzasına sunulmasının ardından oy çokluğu ile kabul edildi. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.