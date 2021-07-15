15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? 2021 bugün İETT otobüsler ücretli mi ücretsiz mi olacak?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla otobüslerin ücretsiz olup olmadığı gündeme geldi. 15 Temmuz Perşembe günü yani bugün otobüsler ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağı merakla araştırılıyor. Peki, Bugün otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi? Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? 2021 İzmir'de otobüsler ücretsiz mi? Detaylar sizlerle...