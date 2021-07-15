15 Temmuz marşı sözleri! 15 Temmuz Demokrasi Marşı sözleri nelerdir? 15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı ile başlayan marş sözleri
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15 Temmuz marşı sözleri! 15 Temmuz Demokrasi Marşı sözleri nelerdir? 15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı ile başlayan marş sözleri

15 Temmuz marşı sözleri! 15 Temmuz Demokrasi Marşı sözleri nelerdir? 15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı ile başlayan marş sözleri
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Hain 15 Temmuz darbe girişiminde vefat eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kahraman Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun. 15 Temmuz Demokrasi marşı sözleri nelerdir merak edildi. Peki, 15 Temmuz marşı sözleri nedir? 15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı ile başlayan 15 Temmuz marşının sözleri haberimizde...

15 Temmuz marşı sözleri merak ediliyor. 15 Temmuz Demokrasi marşı tüm sözleri nelerdir? Sözlere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

15 TEMMUZ MARŞI SÖZLERİ

15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı

Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı

Gün bugündü bütün millet ayağa kalktı

Çoluk çocuk ihtiyar genç sokağa aktı

*****?

Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet

Ya özgürlük bundan sonra, yahut da zillet

Milyonların ayak sesi titretti yeri

Elde bayrak, dilde tekbir, koştu ileri

*****

Demokrasi destanında şahitler biziz

Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz…

Başkomutan emir verdi: İnin meydana!

Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana!

*****

Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!

Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!

Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!

Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!

*****

Yerden, gökten o hainler ölüm saçarken

Nice yiğit şehit düştü bayrak açarken

Kimi tanka kafa tuttu kimi silaha

Demokrasi çiğnenmesin diye bir daha

*****

Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet

Ya özgürlük bundan sonra, yahut da zillet

Milyonların ayak sesi titretti yeri

Elde bayrak, dilde tekbir, koştu ileri

*****

Demokrasi destanında şahitler biziz

Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz…

Başkomutan emir verdi: İnin meydana!

Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana!

*****

Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!

Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!

Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!

Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!

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15 Temmuz marşı sözleri! 15 Temmuz Demokrasi Marşı sözleri nelerdir? 15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı ile başlayan marş sözleri - Haberler
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