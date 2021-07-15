15 Temmuz marşı sözleri! 15 Temmuz Demokrasi Marşı sözleri nelerdir? 15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı ile başlayan marş sözleri

Hain 15 Temmuz darbe girişiminde vefat eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kahraman Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun. 15 Temmuz Demokrasi marşı sözleri nelerdir merak edildi. Peki, 15 Temmuz marşı sözleri nedir? 15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı ile başlayan 15 Temmuz marşının sözleri haberimizde...