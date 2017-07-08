15 Temmuz Gazisinin Mutlu Günü

15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Erdal Aras dünya evine girdi.



15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne (Boğaziçi Köprüsü) çıkarak ülkesini savunan ve mermi isabet etmesi sonucu gazi olan Erdal Aras dünyaevine girdi. Elif Bulut ve Erdal Aras çifti Küçükçekmece Belediyesi Nikah Sarayında gerçekleştirilen törenle hayatlarını birleştirdi.



15 Temmuz Demokrasi Gazisi Erdal Aras'ın nikah töreni Küçükçekmece Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapılırken, nikahı Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz tarafından kıyıldı. Nikah törenine Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Selim Çelenk, 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut ile Avcılar Murat Körük Hastanesi Başhekim Yardımcı Uzman Dr. Vahap Sever ile aile yakınları ve sevenleri katıldı. Tören Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı ardından salona alkışlar eşliğinde gelen çift mutluluğa imzalarını atarak hayatlarını birleştirdi. Düğün pastasının kesilmesi ardından semazen gösterisine geçildi.



"15 Temmuz bir gurur tablosudur"



15 Temmuz'un önemine vurgu yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karedeniz, "Övünç kaynağı Erdal kardeşimiz köprüde gazilik şerefine nail olmuştur. Bugün bu özel gününde kardeşimizin yanında olmak istedik. Bildiğiniz gibi bir kaç gün sonra 15 Temmuz'un yıl dönümü, seneyi devriyesi. 15 Temmuz hepimiz için acı bir gündü, kazanmış olduğumuz bu gurur tablosu olmasıydı, o günü acı bir gün hatırlayacaktık. Ama şimdi acısının yanında, gurur ve onur duyduğumuz o demokrasi mücadelesini veren kardeşimizin yanındayız. Çiftimize rabbimden mutluluk diliyorum, inşallah hayırlı evlatlar yetiştirirler" dedi.



15 Temmuz gazisi şahit oldu



15 Temmuz gazilerin mutlu gününde yanında destek olduğunu aktaran Erdal Aras, "Aslında düğünümü ben 15 Temmuz'da yapmak isterdim. Ama o gün devlet bünyesinde gerçekleştirilecek programlardan dolayı 1 hafta öncesine aldık. Bu mutlu günümde de gazi kardeşlerim de beni yalnız bırakmayarak şahidim oldu. Gazileri temsilen 15 Temmuz Gaziler Platformu Derneği Başkanı Erol Bulut nikah şahidim olacak sağ olsun. Devletimize de çok şey borçluyuz bu zamana kadar bizlerden yardımlarını eksik etmeyenlerden Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL